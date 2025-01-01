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السعودية تطالب بضغط دولي على إسرائيل لإعادة الكهرباء إلى غزة دون شروط

الثلاثاء 11 مارس 2025 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تطالب بضغط دولي على إسرائيل لإعادة الكهرباء إلى غزة دون شروط



الرياض / وكالات /

طالبت السعودية، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإعادة الكهرباء وتدفق المساعدات بشكل فوري إلى قطاع غزة دون شرط أو قيد.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، اليوم الثلاثاء، عن "إدانة المملكة بأشد العبارات ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية أساليب العقاب الجماعي على الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بقطع الكهرباء عن القطاع".

وشددت على "مطالبتها للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لعودة الكهرباء وتدفق المساعدات إلى قطاع غزة بشكل فوري دون شرط أو قيد".

وجددت المملكة "رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني" ودعوتها "إلى تفعيل آليات المحاسبة الدولية على هذه الانتهاكات الخطيرة".

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