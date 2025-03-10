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الطقس: أجواء ربيعية معتدلة وتوالي ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الثلاثاء 11 مارس 2025 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء ربيعية معتدلة وتوالي ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع



رام الله/سما/

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام ربيعيا لطيفا ومعتدلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيًا في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ربيعيا لطيفا ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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