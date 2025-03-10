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اليونيسف: 90% من سكان غزة غير قادرين على الحصول على المياه

الثلاثاء 11 مارس 2025 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليونيسف: 90% من سكان غزة غير قادرين على الحصول على المياه



رام الله/سما/

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، من أن النقص الحاد في المياه في قطاع غزة وصل إلى مستويات حرجة، إذ لا يستطيع سوى واحد من كل 10 أشخاص حاليا الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، أي ما مجمله 90% من السكان.

وبحسب الموقع الإلكتروني، فقد أفادت مسؤولة "اليونيسف" في غزة، روزاليا بولين، بأن 600 ألف شخص استعادوا الحصول على مياه الشرب في تشرين الثاني 2024، لكنها انقطعت عنهم مرة أخرى.

وتقدر وكالات الأمم المتحدة أن 1.8 مليون شخص أكثر من نصفهم من الأطفال يحتاجون بشكل عاجل إلى المياه والصرف الصحي والمساعدة الصحية، مؤكدة أن الوضع تدهور بشكل أكبر بعد قرار قطع الكهرباء عن القطاع، ما أدى إلى تعطيل عمليات تحلية المياه الحيوية.

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