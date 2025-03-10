آلاف النشطاء يتظاهرون في نيويورك احتجاجاً على اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل

نيويورك /سما/

شارك آلاف النشطاء في مظاهرة حاشدة في نيويورك، للاحتجاج على اعتقال الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا، محمود خليل، الذي اعتقله ضباط الهجرة ضمن مساعيهم إلى ترحيله بتهمة المشاركة في أنشطة "معادية للسامية" حسب وصفهم، إبان "الإبادة الجماعية" التي ارتكبتها دولة الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار النشطاء التوقيع على عرائض إلكترونية تطالب بالحرية الفورية للطالب محمود خليل، إذ وقع أكثر من مليوني ناشط على العرائض التي ترفض اعتقاله وسعي السلطات المحلية في نيويورك إلى ترحيله من الولايات المتحدة رغم وجوده بشكل قانوني عبر "الإقامة الدائمة".

وكانت المحكمة الفدرالية في نيويورك، التي تظاهر أمامها النشطاء، قد قضت بمنع ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل بشكل مؤقت، إلى حين عقد جلسة استماع يوم الأربعاء المقبل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال في وقت سابق من يوم أمس تعليقاً على اعتقال محمود خليل: "إنها عملية التوقيف الأولى، وسيتم توقيف المزيد"، في إشارة إلى مساعي الإدارة الأميركية إلى اعتقال طلبة آخرين ممن شاركوا في احتجاجات جامعية ضد الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني خلال العامين الماضيين.