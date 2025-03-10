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صحيفة عبرية : إسرائيل تقلل من فرص التوصل لاتفاق في الدوحة…

الثلاثاء 11 مارس 2025 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية : إسرائيل تقلل من فرص التوصل لاتفاق في الدوحة…



القدس المحتلة/سما/

قالت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إنها أجرت مفاوضات مع حركة حماس لمرة واحدة فقط ولم تسفر عن نتائج، حسبما أفادت صحيفة اسرائيل هيوم العبرية.

وأضافت الصحيفة أن الوفد الإسرائيلي وصل إلى الدوحة ليبدأ مفاوضاته اليوم الثلاثاء، بون تفويض لمناقشة إنهاء الحرب.

ويتكوّن الوفد الإسرائيليّ من فريق عمل فقط، بقيادة المسؤول في جهاز الشاباك غال هيرِش، وعدد من الأعضاء الآخرين من الشاباك والجيش الإسرائيلي.

وتقديرات اسرائيلية تشير أن فرص التوصل إلى اتفاق محدودة وقليلة، بسبب تمسك حماس بإنهاء الحرب على غزة ووقف إطلاق النار الشامل ونتنياهو يرفض وقف إطلاق النار في غزة.

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