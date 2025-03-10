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ذوو أسرى يمهلون نتنياهو 24 ساعة لإلغاء قرار قطع الكهرباء عن غزة

الإثنين 10 مارس 2025 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ذوو أسرى يمهلون نتنياهو 24 ساعة لإلغاء قرار قطع الكهرباء عن غزة



القدس المحتلة/سما/

أمهل العشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 24 ساعة لإلغاء قرار قطع الكهرباء عن غزة مهددين بالتوجه للمحكمة العليا، ومعتبرين أن القرار يعرض حياة ذويهم المحتجزين بالقطاع للخطر.

وقال موقع “والا” العبري إن العشرات من عائلات “المختطفين” توجهوا قبل وقت قصير مساء الاثنين برسالة تحذيرية إلى نتنياهو، وكذلك إلى وزيري الخارجية غدعون ساعر والطاقة وإيلي كوهين.

وطالوبا “بإلغاء قرار وقف تدفق الكهرباء إلى غزة فورا، أو أنهم سيتقدمون بالتماس إلى المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) خلال 24 ساعة”، وفق الموقع.

وحذرت العائلات في رسالة بعثوا بها عبر محامين إلى نتنياهو وساعر وكوهين من أن وقف تزويد غزة بالكهرباء “يعرض أحباءهم للخطر الفوري”.

وأضاف “والا”: “استشهدت الرسالة بالموقف المنسوب للجيش الإسرائيلي، والذي يرى أن توفير الكهرباء ضروري أيضا لمنع الأمراض التي قد تعرض المختطفين للخطر”.

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