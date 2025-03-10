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الأمم المتحدة تحذر من “تداعيات خطيرة” لوقف إمداد غزة بالكهرباء والوقود

الإثنين 10 مارس 2025 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تحذر من “تداعيات خطيرة” لوقف إمداد غزة بالكهرباء والوقود



غزة/سما/

 حذرت الامم المتحدة من “تداعيات خطيرة” على السكان المدنيين في غزة إثر قيام اسرائيل بوقف امداد القطاع المدمر بالكهرباء، علما انه محروم ايضا من شحنات الوقود منذ اكثر من اسبوع.

وقال متحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة إن قرار اسرائيل “يثير قلقا بالغا من دون كهرباء ومع وقف شحنات الوقود، فإن آخر محطات تحلية المياه والمؤسسات الصحية والافران مهددة بالاغلاق، مع تداعيات خطيرة على المدنيين”.

وقال المتحدث سيف ماغانغو ان إسرائيل باعتبارها دولة الاحتلال، ملزمة قانونا توفير حاجات سكان الأراضي التي تسيطر عليها.

علاوة على ذلك، فإن منع وصول المساعدات “للضغط على أحد أطراف النزاع المسلح من خلال فرض صعوبات على جميع المدنيين يثير مخاوف جدية بشأن العقاب الجماعي” بحسب ماغانغو.

وقطعت إسرائيل الكهرباء عن قطاع غزة الأحد لزيادة الضغط على حماس وقطعت الخط الوحيد الذي يغذي محطة تحلية المياه.

ومنذ أكثر من أسبوع، تمنع إسرائيل أيضا دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يعيش فيه أكثر من مليوني شخص في ظروف هشة.

وتوجه وفد إسرائيلي إلى الدوحة الاثنين لإجراء مفاوضات غير مباشرة حول استمرار وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة مع حماس.

(أ ف ب)

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