  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يفرج عن طفلة مقدسية بشرط إبعادها عن منزلها

الإثنين 10 مارس 2025 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن طفلة مقدسية بشرط إبعادها عن منزلها



القدس المحتلة/سما/

أفرجت قوات الاحتلال عن الطفلة الفلسطينية، تقى غزاوي، 12 عاما، من مدينة القدس المحتلة، بشرط الإبعاد عن منزلها.

وقالت مصادر حقوقية إن محكمة الاحتلال اشترطت حبس الطفلة "غزاوي" منزليا لمدة شهر في منزل غير منزل عائلتها، بالإضافة إلى دفع كفالة مالية تفوق الـ800 دولار.

ويوم 6 آذار/ مارس الجاري، اعتقلت قوات الاحتلال، الطفلة تقى بحجة وجود شعارات مؤيدة للمقاومة على كتبها المدرسية، ووضعها ورقة على مركبة للاحتلال تحمل عبارات زعم الاحتلال أنها تحريضية.

 والطفلة "تقى" من حي الثوري في سلوان جنوبي المسجد الأقصى، وهي طالبة في الصف السابع. واعتقلت أثناء عودتها من مدرستها إلى منزلها، وعرضت على المحكمة صباح الجمعة الماضي.

وفي بيان لها، صرحت قوات الاحتلال بأنها اعتقلت الطفلة بعد توقيفها في البلدة القديمة بالقدس، وخلال تفتيش حقيبتها عثر على كتب عليها "شعارات مؤيدة لحركة حماس، وعملية طوفان الأقصى.

وذكر البيان أن الطفلة قامت بوضع ورقة على مركبة تابعة للاحتلال عليها "سننتصر أو نموت"، و"النصر من الله والتحرير قريب"

#الاحتلال #القدس

الأكثر قراءة اليوم

مبعوث أمريكي: الإفراج عن الرهائن في غزة ممكن “في غضون أسابيع”

المبعوث الاميركي : حماس اقترحت هدنة من 5 إلى 10 أعوام بغزة والتخلي عن سلاحها والانسحاب من المشهد السياسي

بعد وصفه مفاوضي حماس بـ"الرجال الطيبين".. مبعوث ترامب يصف الحركة بالارهابية وسموتريتش يهاجمه

سوريا : اكثر من ـ1000 قتيل والشرع يتعهد بمحاسبة المتورطين في المجازر ضد العلويين

إسرائيل تعترف بفشلها في تحديد أماكن احتجاز الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة

فنجان قهوة مع “حماس”.. حوار واشنطن المباشر يثير غضب "إسرائيل" وتصريحات بوهلر تعمق الأزمة

أمين عام حزب الله يُهدّد الإسرائيليين بسبب “النقاط الخمس”: المقاومة لن تدعكم تستمرّون وتبقون وقدراتنا لا تزال لدينا..

الأخبار الرئيسية

ترامب تحت ضغط المسيحيين الإنجيليين للاعتراف بسيادة الاحتلال على الضفة الغربية

photo_2025-03-10_18-01-32

تفاصيل اجتماع "متوتر" بين وزير إسرائيلي ومسؤول مصري

مقترح "نزع سلاح حماس مقابل هدنة طويلة".. مصدر فلسطيني يعلق

فنجان قهوة مع “حماس”.. حوار واشنطن المباشر يثير غضب "إسرائيل" وتصريحات بوهلر تعمق الأزمة

الدكتور حسام أبو صفية يتعرض لتعذيب واعتداءات بشعة بسجون الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية