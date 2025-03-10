الاحتلال يفرج عن طفلة مقدسية بشرط إبعادها عن منزلها

القدس المحتلة/سما/

أفرجت قوات الاحتلال عن الطفلة الفلسطينية، تقى غزاوي، 12 عاما، من مدينة القدس المحتلة، بشرط الإبعاد عن منزلها.

وقالت مصادر حقوقية إن محكمة الاحتلال اشترطت حبس الطفلة "غزاوي" منزليا لمدة شهر في منزل غير منزل عائلتها، بالإضافة إلى دفع كفالة مالية تفوق الـ800 دولار.

ويوم 6 آذار/ مارس الجاري، اعتقلت قوات الاحتلال، الطفلة تقى بحجة وجود شعارات مؤيدة للمقاومة على كتبها المدرسية، ووضعها ورقة على مركبة للاحتلال تحمل عبارات زعم الاحتلال أنها تحريضية.



والطفلة "تقى" من حي الثوري في سلوان جنوبي المسجد الأقصى، وهي طالبة في الصف السابع. واعتقلت أثناء عودتها من مدرستها إلى منزلها، وعرضت على المحكمة صباح الجمعة الماضي.

وفي بيان لها، صرحت قوات الاحتلال بأنها اعتقلت الطفلة بعد توقيفها في البلدة القديمة بالقدس، وخلال تفتيش حقيبتها عثر على كتب عليها "شعارات مؤيدة لحركة حماس، وعملية طوفان الأقصى.

وذكر البيان أن الطفلة قامت بوضع ورقة على مركبة تابعة للاحتلال عليها "سننتصر أو نموت"، و"النصر من الله والتحرير قريب"