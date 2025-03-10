عبد العاطي يطلع مسؤولة أوروبية على خطة مصر لإعمار غزة

القاهرة/سما/

اطلع وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى، اليوم الاثنين، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على خطة إعمار غزة التي تم طرحها في القمة العربية الطارئة بالقاهرة.



وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف أن عبد العاطى أطلع خلال اتصال هاتفي المسئولة الأوروبية على "مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت مؤخرا وخاصة ما يتعلق بالخطة العربية للتعافى المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة، والتي نالت تأييد الدول العربية والإسلامية".

وأضاف أن الوزير "رحب بالبيان الذي أصدرته الممثلة العليا الداعم للخطة، مؤكدا على أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان تنفيذ الخطة".

وقد تناول وزير الخارجية خلال الاتصال "التحركات الخاصة باستضافة مصر مؤتمر لإعادة الإعمار في غزة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة".

وأعرب عن التطلع لمواصلة الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم الإنسانى اللازم لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، كما شدد في السياق ذاته على أهمية تنفيذ كافة مراحل اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة من جميع أطرافه.



وأكد عبد العاطي على ضرورة "إيجاد أفق سياسى للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، خاصة وأن حل الدولتين يظل المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة".

ومن جانب آخر، شهد الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي على "موقف مصر الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية خاصة في ضوء المواجهات التي شهدتها بعض المحافظات السورية مؤخرا، موضحا ضرورة أن تشمل العملية السياسية الانتقالية كافة أطياف الشعب السورى دون إقصاء لتصبح سوريا مصدر للاستقرار في المنطقة وتتجاوز تلك المرحلة الانتقالية الدقيقة".