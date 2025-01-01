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عبد العاطي: السيسي استطاع بشكل حاسم إفشال مخططات التهجير

الإثنين 10 مارس 2025 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبد العاطي: السيسي استطاع بشكل حاسم إفشال مخططات التهجير



أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع بشكل حاسم إفشال مخططات التهجير التي كانت تخطط لها بعض الأطراف.


وأكد خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الدولية وموقف الدولة المصرية منها أن مصر تعتبر ملف التهجير خطا أحمر تحت أي مسمى أو ذريعة، وأنها لن تشارك في أي إجراء يظلم الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات غير مسبوقة لم تشهدها من قبل، مشيرا إلى أن حجم التهديدات التي تمس الأمن القومي المصري في الفترة الراهنة لم يسبق لها مثيل.

وأوضح عبد العاطي أن مصر لم تمر في تاريخها القديم أو الحديث بمثل هذا العدد من التحديات الخطيرة التي انفجرت في وقت واحد، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد تراجعا لدور مؤسسات الدولة الوطنية، بل وانهيارها في بعض الحالات، خاصة في المنطقة العربية والإفريقية. وأكد أن هذا الوضع يشكل تهديدا كبيرا للاستقرار، حيث يمكن أن تستغل الفواعل غير الحكومية، مثل الجماعات الإرهابية أو أذرع دول خارج الإقليم، الفراغ الناتج عن ضعف هذه المؤسسات، كما يحدث في ليبيا وسوريا واليمن، بالإضافة إلى الوضع المتردي في لبنان والسودان.

وفيما يتعلق بتأثير الأحداث الإقليمية على مصر، أشار عبد العاطي إلى أن قناة السويس تأثرت بشكل كبير بسبب الأحداث في البحر الأحمر، حيث تراجع عدد السفن التي تمر عبر القناة من 73 سفينة يوميا إلى 13 سفينة فقط، مما تسبب في خسائر فادحة.

واختتم عبد العاطي تصريحاته بتأكيد أن مصر ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية وستعمل على حماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما يتماشى مع المبادئ التي أعلنها الرئيس السيسي.

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