حماس تكشف جانبا من لقائها بالمبعوث الأمريكي

غزة/سما/

كشفت حركة حماس اليوم الاثنين، جانبا من لقاء مسؤوليها بالمبعوث الأمريكي بشأن الرهائن، محذرة إسرائيل من أن خطط استئناف القتال في قطاع غزة تشكل تهديدا على الأسرى.



وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، لقد "تعاملنا بمرونة مع جهود الوسطاء ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وننتظر نتائج المفاوضات المرتقبة وإلزام الاحتلال بالاتفاق والذهاب للمرحلة الثانية"، مضيفا أن "المفاوضات التي جرت مع الوسطاء المصريين والقطريين ومبعوث ترامب ترتكز على إنهاء الحرب والانسحاب والإعمار".

وأضاف القانوع "التزمنا تماما بالمرحلة الأولى من الاتفاق وأولويتنا الآن إيواء شعبنا وإغاثته وضمان وقف دائم لإطلاق النار، وقد وافقنا على مقترح مصر بلجنة الإسناد المجتمعي وعلى بدء عملها في قطاع غزة لتعزيز صمود شعبنا وتثبيته في أرضه".

ولفت المسؤول في حركة حماس، إلى "الاحتلال يهدف من تشديد الحصار وإغلاق المعابر ومنع الإغاثة عن شعبنا دفعه للهجرة وهذا أضغاث أحلام"، مشيرا إلى أن "حديث الاحتلال عن خطط عسكرية لاستئناف القتال في غزة وقرار قطع الكهرباء خيارات فشلت وتشكل تهديدا على أسراه ولن يحررهم إلا بالتفاوض".

وكان المبعوث الأمريكي بشأن الرهائن، آدم بولر، أصدر اليوم توضيحا، عقب تصريحاته لقناة "سي أن أن" الأمريكية"، التي وصف فيها مفاوضي حماس الذين التقاهم بـ"الرجال الطيبين".

وكتب بولر في منشور عبر صفحته الخاصة على "إكس"، "أريد أن أكون واضحا تماما لأن البعض أساء تفسير الأمر. حماس منظمة إرهابية قتلت الآلاف من الأبرياء. إنهم أشخاص سيئون بحكم التعريف. وكما قال الرئس الأمريكي دونالد ترامب، فإنه لن يكون أي عضو في حماس آمنا إذا لم تطلق سراح جميع الرهائن على الفور".