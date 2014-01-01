تقرير: مصدر في الجيش الإسرائيلي يسرب معلومات بانتظام إلى سموتريتش

أفاد تقرير لقناة "كان" الإسرائيلية أن مسؤولين في المجلس الوزاري الأمني المصغر يشتبهون في أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لديه مصدر داخل الجيش يقوم بتسريب المعلومات إليه بانتظام.



وسموتريتش، إلى جانب كونه وزيرا للمالية، يشغل أيضا منصب وزير في وزارة الدفاع، وهو مسؤول عن شؤون الاستيطان في الضفة الغربية.



وبحسب مصادر في المجلس الأمني ومؤسسة الدفاع، فقد ظهر سموتريتش في بعض الاجتماعات ومعه معلومات محددة عن خطط قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش، والتي لم يكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على علم بها حتى.

وقال أحد مصادر المجلس الأمني: "رأينا سموتريتش يحضر أحيانا اجتماعات المجلس ومعه عروض تقديمية مطبوعة من الجيش، ويكشف عن معلومات لم يتم عرضها في المجلس الأمني".

وذكرت المصادر اسم العميد (احتياط) إيريز وينر، الذي يقود فريق التخطيط العملياتي في القيادة الجنوبية، باعتباره المصدر المحتمل للتسريبات.

وكان وينر، الذي شغل سابقا منصب المساعد العسكري لرئيس الأركان الأسبق غابي أشكنازي، قد اتهم قبل أكثر من عقد بجمع وتوزيع مواد سرية بشكل غير قانوني بهدف تشويه سمعة مسؤولين في الجيش وسياسيين كبار خلال معركة داخلية على خلافة القيادة.

وخلال حرب غزة 2014، وجهت إليه اتهامات بتسريب معلومات عن نشر قوات الجيش الإسرائيلي ونتائج العمليات العسكرية إلى نفتالي بينيت، الذي كان آنذاك شريكا سياسيا لسموتريتش، عبر قناة غير مصرح بها.

وردا على التقرير، قال سموتريتش في بيان: "لا يقتصر الأمر على أنني أحضر إلى اجتماعات المجلس الأمني مستعدا – بل أنا فخور بذلك. فأنا أحافظ على حوار مستمر مع الجنود والضباط، سواء الحاليين أو السابقين، وأدرس السيناريوهات، وأستمع إلى الأفكار، وأطرحها في النقاشات داخل المجلس".

وأضاف: "هل تبحثون عن المصدر؟ فقط ادخلوا إلى أي كنيس تابع للصهيونية الدينية—ستجدون عشرات، إن لم يكن مئات، من الجنود والضباط من جميع الرتب هناك".

كما انتقد فكرة أن الوزراء يجب أن يتلقوا المعلومات الأمنية من مصدر واحد فقط، معتبرا ذلك "خطأ كبيرا"، ووصفه بأنه مثال واضح على الفشل في التفكير النقدي، معتبرا أن "هذا النهج كان أحد الأخطاء التي سمحت لحماس بمفاجأة إسرائيل في هجوم 7 أكتوبر 2023".

وأكد سموتريتش أنه سيواصل "التعلم، والتحدي، والاستماع، والتعمق"، مشددا على أن ذلك هو السبيل "لتحقيق النصر لإسرائيل".