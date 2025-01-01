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ترامب يهاجم صحافيا بسبب بوتين

الإثنين 10 مارس 2025 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يهاجم صحافيا بسبب بوتين



واشنطن/سما/

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ادعاءات من صحيفة "واشنطن بوست"، زعمت أن الضربات الروسية على أوكرانيا تظهر عدم احترام من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاهه.


وردا على سؤال أحد الصحافيين، قال ترامب: "هل هو (بوتين) لا يحترمني؟"، ثم سأل في أي مطبوعة يعمل الصحافي الذي طرح السؤال.

وعندما رد المراسل بأنه يمثل صحيفة واشنطن بوست، قال ترامب إن الصحيفة "فقدت الكثير من مصداقيتها".

وقال ترامب في وقت سابق لقناة فوكس نيوز إنه "يتفق بشكل جيد مع الرئيس الروسي".

وأشار موقع "أكسيوس" في أوائل مارس إلى أن ترامب يعامل بوتين كشريك والرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي كعدو.

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال في وقت سابق، إن الجيش الروسي يضرب "أهدافا عسكرية أو شبه عسكرية حصرا"، بينما يضرب نظام كييف المناطق السكنية والأهداف المدنية البحتة بالقنابل العنقودية. 

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