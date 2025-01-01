  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مبعوث ترامب يكشف عن عروض "سخية" قدمتها "حماس" مقابل هدنة طويلة الأمد في غزة

الإثنين 10 مارس 2025 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبعوث ترامب يكشف عن عروض "سخية" قدمتها "حماس" مقابل هدنة طويلة الأمد في غزة



واشنطن/سما/

كشف مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الأسرى، آدم بولر، عن عرض "حماس" صفقة شاملة لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لديها، ونزع السلاح، وعدم التدخل في السياسة.


وخلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلي، تحدث بولر عن تفاصيل مثيرة للاهتمام حول محادثاته المباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مشيرا الى أن الحركة عرضت صفقة شاملة لإطلاق سراح الأسرى، ونزع سلاحها، وعدم التدخل في السياسة، مقابل وقف إطلاق نار لمدة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات.

وقال المبعوث الأمريكي إن المحادثات الأمريكية مع "حماس" بشأن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة "كانت مفيدة جدا"، ولم يستبعد عقد لقاءات إضافية مع الحركة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أشار بولر إلى أن اجتماعاته مع قادة "حماس" في الأيام القليلة الماضية كانت تسعى إلى تحديد الغاية النهائية للحركة بهدف إنهاء القتال. وأضاف أنه "يتفهم "الفزع والقلق الذي عبر عنه المسؤول الإسرائيلي رون ديرمر بشأن التواصل المباشر" مع الحركة، لكنه أكد أنه كان لديه هدف واضح في محادثاته.

وتابع: "نحن الولايات المتحدة. لسنا عملاء لإسرائيل.. لدينا مصالح محددة في اللعبة.. ما أردت إنجازه هو بدء بعض المفاوضات التي كانت في وضع هش للغاية. وأردت أن أقول لحماس: ما الغاية التي تريدون الوصول إليها؟".

وتعارضت المناقشات بين بولر و"حماس" مع سياسة واشنطن التي استمرت لعقود ضد التفاوض مع الجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة منظمات إرهابية.

ومن المقرر أن يصل مبعوثون أمريكيون إلى المنطقة هذا الأسبوع لمواصلة المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

الأكثر قراءة اليوم

لماذا صمدت “حماس”؟.. تحليل لفشل الإستراتيجية الإسرائيلية ونجاح التكتيكات الدفاعية للحركة

مبعوث أمريكي: الإفراج عن الرهائن في غزة ممكن “في غضون أسابيع”

المبعوث الاميركي : حماس اقترحت هدنة من 5 إلى 10 أعوام بغزة والتخلي عن سلاحها والانسحاب من المشهد السياسي

رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد يجري جولة في المنطقة العازلة بسورية

كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا

بعد وصفه مفاوضي حماس بـ"الرجال الطيبين".. مبعوث ترامب يصف الحركة بالارهابية وسموتريتش يهاجمه

سوريا : اكثر من ـ1000 قتيل والشرع يتعهد بمحاسبة المتورطين في المجازر ضد العلويين

الأخبار الرئيسية

فنجان قهوة مع “حماس”.. حوار واشنطن المباشر يثير غضب "إسرائيل" وتصريحات بوهلر تعمق الأزمة

الدكتور حسام أبو صفية يتعرض لتعذيب واعتداءات بشعة بسجون الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

بعد وصفه مفاوضي حماس بـ"الرجال الطيبين".. مبعوث ترامب يصف الحركة بالارهابية وسموتريتش يهاجمه

شهيدان وإصابات بقصف إسرائيلي شرق البريج وسط قطاع غزة

الأمم المتحدة: الجوع يعود مرة اخرى إلى غزة ...

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية