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نعيم قاسم يتحدث عن "مؤشرات متوفرة بقوة" على تقسيم سوريا

الإثنين 10 مارس 2025 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
نعيم قاسم يتحدث عن "مؤشرات متوفرة بقوة" على تقسيم سوريا



بيروت/سما/

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، إن المؤشرات على تقسيم سوريا متوفرة بقوة، محذرا من أن هذا التقسيم ليس من مصلحة الشعب السوري.


وجاءت تصريحات نعيم قاسم خلال مقابلة بثتها قناة "المنار" اللبنانية مساء الأحد، تحدث فيها عن الأوضاع في لبنان والمنطقة والعالم.

وعن الأوضاع في سوريا، قال قاسم: "من المبكر أن نقيّم ما ستؤول إليه الأوضاع في سوريا، حيث الأوضاع غير مستقرة وهناك مشاكل داخلية عديدة، لذلك لا أقول نجحت أو فشلت سوريا”.

وتمنى لسوريا "الاستقرار للتفاهم على إقامة دولة قوية ووضع حد للتوسع الإسرائيلي".

كما حذر من أن "مؤشرات التقسيم (في سوريا) موجودة، ولكن هل يتم إيجاد حلول لها أم لا؟ سننتظر لنرى".

وأكد قاسم أنه "لا يوجد أي تدخل لحزب الله في سوريا، ولكن لا أستبعد نشوء مقاومة سورية ضد إسرائيل".

وتأتي تصريحات قاسم على خلفية محاولة إسرائيلية لاقتضام أراضي سورية يقطنها الدروز. كما تصاعدت الأحداث في سوريا مع اندلاع موجة احتجاجات واسعة، بالتزامن مع إعلان فصيل مسلح يُدعى "درع الساحل" سيطرته على مناطق عدة، من بينها مطار سطامو العسكري بريف اللاذقية، وعدد من البلدات المجاورة.

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