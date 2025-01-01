مصر: "صاروخ" رمضان يدمر شقة سكنية ويحرق أسرة بأكملها بالإسماعيلية

القاهرة/سما/

لقيت فتاة مصرية مصرعها وأصيبت أسرتها بأكملها بحروق خطيرة إثر حريق اندلع في شقتهم بمدينة الإسماعيلية شرق مصر بسبب صاروخ رمضاني أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل.

الحادث الذي وقع عشية الإفطار في اليوم الثامن من رمضان، أدى إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز مما أضرم النيران في غضون لحظات مشعلا حريقا واسعا في مسكن الأسرة بأكمله.

ووفقا للسلطات المحلية تم نقل الأسرة المكونة من خمسة أفراد إلى المستشفى حيث توفيت الفتاة الكبرى (16 عامًا) صباح الأحد متأثرة بحروق شديدة، بينما يصارع الوالدان وشقيقاها (12 و9 أعوام) الموت في العناية المركزة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عدد من شهود العيان من الجيران أن "الحريق شب بسبب لهو الطفل الصغير" الذي أشعل صاروخًا داخل المطبخ بالقرب من خط الغاز مما أدى إلى انتشار النيران في أنحاء المسكن.

قالت مصادر طبية، إن الحريق أسفر عن إصابة "نصر رمضان محمد محمود"، 53 عامًا، بحروق من الدرجة الثانية، و"سماح محمد عبد الرحمن"، 42 عامًا، بحروق من الدرجة الثانية، "منة نصر"، 15 عامًا، حروق من الدرجتين الثانية والثالثة، "جنة نصر"، 17 عامًا، بحروق من الدرجة الثالثة.

وأكدت مصادر طبية، أن الفتاة جنة نصر، 17 عامًا، إحدى ضحايا الحريق، قد توفيت داخل المجمع الطبي بالإسماعيلية متأثرة بإصابتها.

وأضاف المصدر، أن حالة باقي المصابين غير مستقرة حتى الآن، فيما يبذل الفريق الطبي جهودًا مكثفة لإنقاذهم.

وعملت قوات الحماية المدنية على إخماد النيران ودفعت سيارات الإطفاء حتى تمكنت من السيطرة على الحريق، وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم.