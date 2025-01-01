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رئيس الأركان الإسرائيلي يناقش مع نتنياهو استعدادات الجيش لاستئناف القتال في غزة

الإثنين 10 مارس 2025 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الأركان الإسرائيلي يناقش مع نتنياهو استعدادات الجيش لاستئناف القتال في غزة



القدس المحتلة/سما/

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، مناقشات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول استعدادات الجيش لاستئناف القتال في غزة إذا لم تتقدم المحادثات بين إسرائيل وحماس.


وذكرت وسائل إعلام عبرية أن "رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير التقى مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ظهر اليوم، وخلال اللقاء جرى مناقشة استعدادات الجيش الإسرائيلي لاستئناف القتال في غزة إذا لم تتقدم المحادثات بين إسرائيل وحماس في الأيام المقبلة".


يأتي ذلك بعد أن وصل رئيس الأركان زمير، في وقت سابق، إلى القيادة الجنوبية واجتمع مع كبار مسؤولي الجيش، حيث "وافق على خطط استئناف القتال، وألغى بعض الخطط المعتمدة سابقا".

وأصدر رئيس الأركان تعليماته لقائد المنطقة الجنوبية بإجراء "تغييرات حتى تكون المناورة البرية المقبلة للجيش الإسرائيلي أكثر فعالية".

وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن "المجلس الوزاري المصغر يبدأ جلسة لبحث قضايا عدة منها مسألة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة".

وأضافت نقلا عن مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الأسرى، آدم بولر، قوله إنه "سيكون هناك تقدم في مسألة الأسرى المحتجزين وذلك بناء على اجتماعه مع حركة حماس". موضحا أنه "يمكن إطلاق سراح مزيد من الأسرى في الأسابيع القادمة".

كما أكد أن "توجيهات الرئيس دونالد ترامب تقضي بالعمل على إعادة جميع الأسرى الأمريكيين وغيرهم وإنهاء الحرب في قطاع غزة".

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