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حماس ترد على قرار "إسرائيل" بقطع ‎الكهرباء عن قطاع ‎غزة

الإثنين 10 مارس 2025 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترد على قرار "إسرائيل" بقطع ‎الكهرباء عن قطاع ‎غزة



غزة/سما/

علق المتحدث باسم حركة "حماس" على قرار إسرائيل بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، مؤكدا أن الكهرباء مقطوعة عن القطاع منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.


وقال حازم قاسم إن إسرائيل "عمليا، قطعت ‎الكهرباء عن قطاع ‎غزة منذ بدء حربها في أكتوبر 2023".

وفي الوقت ذاته، أكد المتحدث أن "إعلان الاحتلال قطع الكهرباء اليوم، هو سلوك يؤكد إمعان الاحتلال في استكمال حرب الإبادة ضد غزة، عبر استخدام سياسة التجويع، في استهتار واضح بكل القوانين والأعراف الدولية".

ودعا المسؤول الفلسطيني إلى المسارعة في تطبيق قرارات القمة العربية الأخيرة الرافضة لحصار قطاع غزة وتجويع أهله.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد أعلن مساء اليوم الأحد، وقف بيع الكهرباء لقطاع غزة. فيما نقلت القناة الإسرائيلية 12 عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن الخطوة المقبلة هي قطع الماء عن غزة.

ويوم الإثنين الماضي، هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بقطع إمدادات المياه والكهرباء عن قطاع غزة، مشددا على ضرورة "فتح أبواب الجحيم" عبر هجوم عسكري واسع النطاق يؤدي إلى "احتلال القطاع".

وفي المقابل، دعا وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير في اليوم نفسه، إلى قصف مخازن المساعدات الإنسانية في غزة، مشددا على أن إسرائيل "يجب أن تقوم بتجويع مقاتلي حماس وأنصارهم" المدنيين قبل استئناف الحرب على القطاع.

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