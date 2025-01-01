الصحة بغزة: تدمير البنية التحتية الطبية يوقف خدمات التصوير التشخيصي ويهدد حياة المرضى

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن توقف كامل لخدمات التصوير الطبي التشخيصي في المستشفيات والمراكز الصحية، جراء التدمير المتعمد الذي تعرضت له البنية التحتية الطبية خلال 15 شهرا.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن 4 أجهزة رنين مغناطيسي و4 أجهزة تصوير مقطعي (CT Scan) دمرت بالكامل، إلى جانب 33 جهازا للأشعة ما بين متحرك وثابت، نتيجة استهداف مباشر من قبل القوات الإسرائيلية.



وأكدت الوزارة أن هذه الخسائر الكارثية حرمت مئات المرضى من الحصول على خدمات التشخيص الدقيقة، خاصة في الحالات الطارئة والحرجة، مما يهدد حياة العديد منهم.

كما أشارت إلى أن الكوادر الطبية تواجه صعوبات جمة في إجراء التدخلات الجراحية والعلاجية لغياب الدعم التقني الذي يوفره التصوير الطبي، مما يعطل الجهود الإنسانية لإنقاذ الأرواح.

ونددت الوزارة بهذا الاستهداف الممنهج للمنشآت الصحية، معتبرة إياه انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم الاعتداء على المرافق الطبية والعاملين فيها.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتقديم الدعم لإعادة تأهيل القطاع الصحي المُدمر.