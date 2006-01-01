قاتل وأصيب في لبنان.. من هو المتحدث الجديد باسم الجيش الإسرائيلي؟

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زمير، تعيين المقدم إيفي ديفرين في منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، خلفا لدانيال هغاري.



وحسب قناة i24 الإسرائيلية فإن العميد ديفرين، قائد قتالي، قاتل وأصيب في حرب لبنان الثانية (عام 2006) وهو كقائد لكتيبة مدرعة واستمر في الخدمة في الجيش الإسرائيلي.



وفي منصبه الأخير شغل منصب رئيس شعبة "تافيل" (العلاقات الخارجية). وتسرح ديفرين من الجيش الإسرائيلي قبل عامين، ويعمل منذ ذلك الحين في رافائيل كنائب رئيس للتسويق.

ولد ديفرين عام 1972، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال. التحق بسلاح المدرعات عام 1991، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية من جامعة بن غوريون، واللقب الثاني في الأمن من الجامعة العبرية، وتخرج من الكلية الملكية للدراسات الدفاعية في بريطانيا.

2007-2005، خدم قائدا لكتيبة "عيشت" (9) في تشكيل "الآثار الحديدية" (401) خلال حرب لبنان الثانية، أصيب خلالها بجروح خطيرة.

2008-2010، شغل منصب قائد كتيبة "شيلاح" (532) في تشكيل "بني أور" (460).

2010-2011، تولى منصب قائد تشكيل "هفلدا" (162). وفي 2011-2014 - تولى منصب قائد تشكيل "القبضة والرمح" (27).

2014-2015، شغل منصب نائب قائد تشكيل "جاعش" (36).

2017-2019، شغل منصب ملحق الجيش الإسرائيلي في الهند.

2019-2024، شغل منصب رئيس قسم "تيفيل".

وسيتقاعد هاغاري من الجيش الإسرائيلي بعدما أقاله زمير، الذي رفض منحه ترقية كانت ستمهد له الطريق لشغل منصب كبير في هيئة الأركان العامة.