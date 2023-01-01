  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ساعر: إيران تهرب الأموال إلى "حزب الله" لإعادة بناء قوته

الإثنين 10 مارس 2025 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر: إيران تهرب الأموال إلى "حزب الله" لإعادة بناء قوته



القدس المحتلة/سما/

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، "إيران بتهريب الأموال إلى "حزب الله" في لبنان لإعادة بناء قوته".


وخلال اجتماعه مع مبعوثة الأمم المتحدة إلى لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، شدد ساعر على "ضرورة أن يتحرر لبنان من النفوذ الإيراني".


وحذر ساعر من أن "إيران تقوم بتهريب الأموال إلى حزب الله لإعادة بناء قوته"، مشيرا إلى أنه "لدى لبنان فرصة للتحرر من الاحتلال الإيراني".

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أنه خلال الاجتماع في القدس، قدم ساعر موقف إسرائيل بشأن القضايا الأمنية مثل المواقع الخمسة التي لا تزال قوات الجيش الإسرائيلي موجودة فيها داخل لبنان على طول الحدود لمنع حزب الله من إعادة بناء قوته، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و"الوضع في البلاد".

وسحبت إسرائيل قواتها من معظم جنوب لبنان في أوائل فبراير، لكنها تركت جنودا في مواقع قالت إنها استراتيجية داخل لبنان.

وقال المسؤولون اللبنانيون إن هذا يعد انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله الذي بدأ في 8 أكتوبر 2023.

#جدعون ساعر #حزب الله #ايران

الأكثر قراءة اليوم

78 ألف مصاب في الجيش الإسرائيلي وتوقع بارتفاع حالات الصدمة

لماذا صمدت “حماس”؟.. تحليل لفشل الإستراتيجية الإسرائيلية ونجاح التكتيكات الدفاعية للحركة

مبعوث أمريكي: الإفراج عن الرهائن في غزة ممكن “في غضون أسابيع”

المبعوث الاميركي : حماس اقترحت هدنة من 5 إلى 10 أعوام بغزة والتخلي عن سلاحها والانسحاب من المشهد السياسي

الاحتلال الإسرائيلي يقطع الكهرباء عن قطاع غزة

رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد يجري جولة في المنطقة العازلة بسورية

كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا

الأخبار الرئيسية

فنجان قهوة مع “حماس”.. حوار واشنطن المباشر يثير غضب "إسرائيل" وتصريحات بوهلر تعمق الأزمة

الدكتور حسام أبو صفية يتعرض لتعذيب واعتداءات بشعة بسجون الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

بعد وصفه مفاوضي حماس بـ"الرجال الطيبين".. مبعوث ترامب يصف الحركة بالارهابية وسموتريتش يهاجمه

شهيدان وإصابات بقصف إسرائيلي شرق البريج وسط قطاع غزة

الأمم المتحدة: الجوع يعود مرة اخرى إلى غزة ...

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية