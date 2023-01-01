ساعر: إيران تهرب الأموال إلى "حزب الله" لإعادة بناء قوته

القدس المحتلة/سما/

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، "إيران بتهريب الأموال إلى "حزب الله" في لبنان لإعادة بناء قوته".



وخلال اجتماعه مع مبعوثة الأمم المتحدة إلى لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، شدد ساعر على "ضرورة أن يتحرر لبنان من النفوذ الإيراني".



وحذر ساعر من أن "إيران تقوم بتهريب الأموال إلى حزب الله لإعادة بناء قوته"، مشيرا إلى أنه "لدى لبنان فرصة للتحرر من الاحتلال الإيراني".

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أنه خلال الاجتماع في القدس، قدم ساعر موقف إسرائيل بشأن القضايا الأمنية مثل المواقع الخمسة التي لا تزال قوات الجيش الإسرائيلي موجودة فيها داخل لبنان على طول الحدود لمنع حزب الله من إعادة بناء قوته، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و"الوضع في البلاد".

وسحبت إسرائيل قواتها من معظم جنوب لبنان في أوائل فبراير، لكنها تركت جنودا في مواقع قالت إنها استراتيجية داخل لبنان.

وقال المسؤولون اللبنانيون إن هذا يعد انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله الذي بدأ في 8 أكتوبر 2023.