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ناشطة علوية تكشف تفاصيل مكالمة مع الشرع بعد تصفية جماعات ارهابية 3 من اخوتها ..

الإثنين 10 مارس 2025 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ناشطة علوية تكشف تفاصيل مكالمة مع الشرع بعد تصفية جماعات ارهابية 3 من اخوتها ..



سما / وكالات /

كشفت المعارضة السورية العلوية الشهيرة لنظام بشار الأسد، هنادي زحلوط، عن اتصال جمعها برئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في أعقاب مقتل إخوتها الثلاثة في أحداث الساحل.

 

وكتبت زحلوط على حسابها بموقع "فيسبوك": "الرئيس أحمد الشرع اتصل بي اليوم معزيا، وعبر عن المواساة والعزاء لعائلتي ولكل أهالي الضحايا"، مضيفة أنه "وعد بمحاسبة الجناة عبر لجنة تحقيق تضم مجموعة من القضاة".

وتابعت في منشورها: "أعبر عن دعمي للجنة، ونحن بانتظار خلاصة تحقيقها ومستعدون للتعاون وتقديم شهاداتنا، لتأخذ العدالة مجراها ويكون القانون سيدا في بلادنا وعلى أرضنا".

وكانت الناشطة قد أعلنت، السبت، مقتل إخوتها أحمد وعبد المحسن وعلي، مع "العشرات من رجال القرية الذين اقتيدوا من بيوتهم وتم إعدامهم ميدانيا" بيد مجموعات ارهابية سورية تعهدت بتصفية الطائفة العلوية والشيعية في سوريا.

 

والأحد، أعلنت رئاسة الجمهورية السورية تشكيل "لجنة وطنية مستقلة" للتحقيق وتقصي الحقائق بأحداث الساحل، تشمل مهمتها "التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين، والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها".

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