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الاعب الفرنسي بول بوغبا" يدعم سكان غزة بوجبات غذائية خلال شهر رمضان

الإثنين 10 مارس 2025 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعب الفرنسي بول بوغبا" يدعم سكان غزة بوجبات غذائية خلال شهر رمضان



دعا الفرنسي بول بوغبا، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا، إلى مكافحة الجوع ودعم سكان قطاع غزة خلال شهر رمضان.

 

وتم تداول صور عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر توزيع وجبات مجانية للطعام على بعض النازحين في مراكز الإيواء بدعم مباشر من بوغبا بالتعاون مع إحدى المنظمات الخيرية.

وكتب بوغبا عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "الجوع لا يعرف حدودا، معا يمكننا إحداث فرق من خلال إطعام المحتاجين، وجبة بسيطة يمكن أن تجلب الأمل والدفء والقوة لمن يواجه صعوبات، لنشارك نعمنا ونضمن ألا ينام أحد جائعا".

وحظيت المبادرة بإشادة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثنى الكثيرون على موقف اللاعب الفرنسي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها بوغبا دعمه للقضية الفلسطينية، حيث نشر من قبل صورة له وهو يرتدي قميص مانشستر يونايتد ويحمل علم فلسطين في أرض الملعب، مع تعليق: "العالم بحاجة إلى السلام والمحبة، اليوم عيد.. صلوا من أجل فلسطين".

المصدر: وسائل إعلام

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