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لابيد: عودة الحرب على غزة يعني مقتل الأسرى الإسرائيليين

الإثنين 10 مارس 2025 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد: عودة الحرب على غزة يعني مقتل الأسرى الإسرائيليين



القدس المحتلة / سما/

حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الإثنين 10-3-2025، من أن عودة الحرب على غزة يعني مقتل الأسرى الإسرائيليين.

وقال يائير لبيد في تصريحات له: استئناف الحرب على غزة يعني مقتل الأسرى الإسرائيليين". وفق قوله.

وتساءل قائلاً: "ما الذي يمكن تحقيقه الآن ولم يتحقّق خلال 15 شهرًا من الحرب؟!". وفق قوله.

ومن ناحيته، قال زعيم حزب معسكر الدولة، بيني غانتس: "إطالة أمد صفقة الأسرى يخدم حماس". على حد وصفه.

وشنت "إسرائيل" بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود. ​​​​​​

جدير ذكره أنه في 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، يتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الأولى، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

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