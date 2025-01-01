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الخارجية: قطع الكهرباء ومنع المساعدات عن غزة إمعان في جرائم الإبادة والتهجير والضم

الإثنين 10 مارس 2025 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: قطع الكهرباء ومنع المساعدات عن غزة إمعان في جرائم الإبادة والتهجير والضم



رام الله / سما/

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، إقدام وزارة الطاقة الإسرائيلية على قطع الكهرباء عن قطاع غزة، واعتبرته تعميقاً لحرب الإبادة والتهجير والكارثة الإنسانية في قطاع غزة على كافة مستويات حياة المواطن، خاصة في ظل إمعان الاحتلال منع وصول المساعدات الإنسانية لأكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع يعانون أبشع أشكال التطهير العرقي.

كما أدانت الخارجية في بيان لها، اليوم الإثنين، جرائم الاحتلال ضد شعبنا في شمال الضفة الغربية المحتلة خاصة في مدن ومخيمات محافظتي جنين وطولكرم بما في ذلك جرائم التدمير الممنهج والتهجير والضم.

ورأت أن ازدواجية المعايير الدولية وعدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة والأوامر الاحترازية لمحكمة العدل الدولية يشجع دولة الاحتلال على تصعيد اجراءاتها غير القانونية ضد شعبنا.

وطالبت الوزارة بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية الدولية لشعبنا واسعافه وإغاثته وإجبار الحكومة الاسرائيلية على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال تجاه شعبنا.

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