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بعد وصفه مفاوضي حماس بـ"الرجال الطيبين".. مبعوث ترامب يصف الحركة بالارهابية وسموتريتش يهاجمه

الإثنين 10 مارس 2025 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد وصفه مفاوضي حماس بـ"الرجال الطيبين".. مبعوث ترامب يصف الحركة بالارهابية وسموتريتش يهاجمه



واشنطن / وكالات/

أصدر المبعوث الأمريكي بشأن الرهائن، آدم بولر، توضيحا، عقب تصريحاته لقناة "سي أن أن" الأمريكية"، التي وصف فيها مفاوضي حماس الذين التقاهم بـ"الرجال الطيبين".

 

وكتب بولر في منشور عبر صفحته الخاصة على "إكس"، "أريد أن أكون واضحا تماما لأن البعض أساء تفسير الأمر. حماس منظمة إرهابية قتلت الآلاف من الأبرياء. إنهم أشخاص سيئون بحكم التعريف. وكما قال الرئس الأمريكي دونالد ترامب، فإنه لن يكون أي عضو في حماس آمنا إذا لم تطلق سراح جميع الرهائن على الفور".

وكان بولر قال في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، بشأن لقائه مسؤولين من حركة حماس، إن "الأشخاص الذين جلست معهم من حركة حماس ليسوا شياطين تخرج قرون من رؤوسهم، إنهم رجال مثلنا، إنهم أشخاص ودودون للغاية".

وأضاف بولر أن الولايات المتحدة ليست وكيلا لإسرائيل، مؤكدا أن واشنطن لديها مصالح محددة على المحك، وقد تواصلت مع حماس لترى ما هو الحل الواقعي للإفراج عن الأسرى الأمريكيين.

وأكد بولر أن الاجتماع مع حماس كان مفيدا.

في غضون، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل توصلت لتفاهمات مع الأمريكيين للتنسيق بشأن المحادثات بين واشنطن وحماس، ولفتت إلى أنرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء أمس أن المحادثات الأمريكية مع حماس سيتم تنسيقها بشكل كامل مع إسرائيل.

 وتعليقا على محادثات بولر مع حماس، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن "هذه سذاجة من شخص بدأ مشواره دون معرفة النهاية لذلك قام بتصحيح الخطأ".

 من جهة أخرى، قال سموتريتش للإذاعة العبرية إنه  بالتأكيد ستعود إسرائيل قريبا للقتال في غزة.

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