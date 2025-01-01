  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: نتنياهو يعرقل تنفيذ الاتفاق ولغة التهديد لن تُجدي​​​​​​​

الإثنين 10 مارس 2025 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: نتنياهو يعرقل تنفيذ الاتفاق ولغة التهديد لن تُجدي​​​​​​​



غزة / سما/

 اتهمت حركة حماس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعرقلة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار لأسباب شخصية وحزبية.
واكت الحركة في بيان لها أن لغة الابتزاز والتهديد بالحرب لن تجدي نفعا.

وأكدت الحركة في بيان التزامها "الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومستعدون للشروع فورا بمفاوضات المرحلة الثانية".

واشارت إلى أن "الاحتلال يواصل الانقلاب على الاتفاق، ويرفض البدء بالمرحلة الثانية، مما يكشف نواياه في التهرب والمماطلة".

وقالت إن "نتنياهو يعرقل تنفيذ الاتفاق لأسباب شخصية وحزبية محضة، وآخر ما يهمه الإفراج عن الأسرى، ومشاعر عائلاتهم"، مذكرة أن "الاتفاق تم برعاية الوسطاء وشهد عليه العالم، مما يستوجب إلزام الاحتلال بتنفيذه باعتباره المسار الوحيد لاستعادة الأسرى".

وأعربت حماس عن رفضها لـ"محاولات الضغط على الحركة، في حين يترك الاحتلال دون مساءلة رغم تنصله من التزاماته"، مشددة على أن "لغة الابتزاز والتهديد بالحرب لن تجدي نفعا، ولا طريق سوى المفاوضات والالتزام بالاتفاق، وغير ذلك هو تلاعب بمصير الأسرى".

وأضافت: "استمرار الاحتلال في المماطلة والخداع لن يمنحه غطاء للتهرب، بل سيزيد من عزلته ويفضح زيف روايته أمام العالم".

الأكثر قراءة اليوم

78 ألف مصاب في الجيش الإسرائيلي وتوقع بارتفاع حالات الصدمة

لماذا صمدت “حماس”؟.. تحليل لفشل الإستراتيجية الإسرائيلية ونجاح التكتيكات الدفاعية للحركة

مبعوث أمريكي: الإفراج عن الرهائن في غزة ممكن “في غضون أسابيع”

بعد 17 ساعة من التحدي.. نزول رجل يحمل علم فلسطين من برج إليزابيث في لندن

بن غفير: حان الوقت لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ "إسرائيل"

المبعوث الاميركي : حماس اقترحت هدنة من 5 إلى 10 أعوام بغزة والتخلي عن سلاحها والانسحاب من المشهد السياسي

الاحتلال الإسرائيلي يقطع الكهرباء عن قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

بعد وصفه مفاوضي حماس بـ"الرجال الطيبين".. مبعوث ترامب يصف الحركة بالارهابية وسموتريتش يهاجمه

شهيدان وإصابات بقصف إسرائيلي شرق البريج وسط قطاع غزة

الأمم المتحدة الجوع يعود مرة اخرى إلى غزة ...

المبعوث الاميركي : حماس اقترحت هدنة من 5 إلى 10 أعوام بغزة والتخلي عن سلاحها والانسحاب من المشهد السياسي

إسرائيل تعترف بفشلها في تحديد أماكن احتجاز الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية