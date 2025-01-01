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الاعلامي الحكومي : بدء نفاد السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية من أسواق غزة

الإثنين 10 مارس 2025 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلامي الحكومي : بدء نفاد السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية من أسواق غزة



غزة / سما/

 اكد المكتب الإعلام الحكومي في غزة اليوم الاثنين، ظهور تداعيات جريمة منع المساعدات وإطباق الحصار على قطاع غزة منذ 9 أيام.

ولفت المكتب الى ودود شح كبير في مياه الشرب بسبب منع الوقود الذي تشغل به الآبار ومحطات التحلية.

واكد ان السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية بدأت تنفذ من الأسواق.

كما ان إمداد النازحين بالخيام توقفت وعدم مقدرتهم على إنشاء مخيمات إيواء جديدة.

واشار الى ان معاناة المرضى والجرحى الذين تتضاعف حيث لا يجدون الدواء أو المستهلكات الطبية.

ولفت ان الأيام القادمة ستشهد مزيدا من تدهور الواقع المعيشي والصحي مع عودة شبح المجاعة، داعيا الدول العربية والإسلامية لإنفاذ قراراتها بشأن كسر الحصار والضغط لفتح معبر رفح.

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