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الموت يغيب الدكتور كمال الشرافي

الإثنين 10 مارس 2025 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الموت يغيب الدكتور كمال الشرافي



رام الله / سما/

 توفي اليوم الاثنين، الدكتور كمال العبد الشرافي، عن عمر يناهز 67 عاما.

ويعد الشرافي من الشخصيات البارزة والمؤثرة في الساحة الفلسطينية، إذ شغل منصب وزير الصحة عام 2003، ووزير الشؤون الاجتماعية عام 2013.

ولد الشرافي في مخيم جباليا في قطاع غزة، وشغل منصب رئيس العديد من المؤسسات غير الحكومية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

كما شغل منصب رئيس مجلس أمناء جامعة الأقصى بغزة عام 2016، وعضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة مركز الميزان لحقوق الإنسان، وعضو مجلس أمناء مؤسسة الشهيد ياسر عرفات، ورئيس المركز القومي للدراسات والتوثيق.

وفي عام 2015، عُين منسقًا لشؤون إعادة إعمار قطاع غزة.

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