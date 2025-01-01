رام الله / سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الاثنين، استشهاد خمسة مواطنين وإصابة العشرات في قطاع غزة، والاحتلال يعلن قطع الكهرباء بشكل كامل عن القطاع.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

شهيد في غزة والاحتلال يعلن قطع الكهرباء بشكل كامل عن القطاع

الاتحاد الأوروبي يرحب بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة

مقرر أممي: فكرة الترحيل الجماعي للفلسطينيين من قطاع غزة مجرد خيال

مشروع قانون في «الكنيست» لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل و «واي ريفر»

وزراء دول الجوار السوري يحذرون من خطر عودة «داعش»

واشنطن تنهي الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء من إيران

"الأيام":

الاحتلال يقطع آخر خط كهرباء يزوّد محطة تحلية مياه في غزة

مستوطنون يقتحمون تجمع عرب المليحات واعتقال شابين من جنين بعد التنكيل بهما

الاحتلال يوزع قرارات هدم واستدعاءات في سلوان

العدوان متواصل في شمال الضفة: الاحتلال يصعّد من التهجير وتدمير المنازل

بن غفير يتقدم بمشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو و«الخليل» و«واي ريفر»

إصابات خلال اقتحامات لمحافظات عدة مستوطنون يحاصرون مصلين ويطاردون رعاة أغنام

"القدس":

بوهلر: "حماس" اقترحت صفقة شاملة تتراوح بين ٥ و ١٠ سنوات

الدبابات تقتحم وادي برقين

شهداء وعشرات الجرحى في غزة

الاتحاد الأوروبي يدعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة

إسرائيل تعلن وقف تزويد غزة بالكهرباء رغم قطعها منذ بدء الحرب

ويتكوف في الدوحة غداً للتوسط باتفاق جديد بين "حماس" وإسرائيل