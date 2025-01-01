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الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

الإثنين 10 مارس 2025 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة



رام الله / سما/

شنت قوات الاحتلال، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة في مدينة نابلس كما داهمت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها خرابا، كما اعتقلت الحاج عماد صنوبر من منزله.
وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل واعتقلت 9 مواطنين.



كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية واعتقلت زوجة الأسير أحمد سلمي بعد اقتحام منزله في حي كفر سابا بالمدينة واعتقلت الشاب عماد جبر.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون قضاء جنين واعتقلت الشابين علي السمار وعمر الوحش.
كما تواصل قوات الاحتلال اقتحام مدن ومخيمات جنين وطولكرم منذ 48 يوما على التوالي.

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