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المقرر الاممية "ألبانيز" : قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة ينذر بإبادة جماعية

الإثنين 10 مارس 2025 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المقرر الاممية "ألبانيز" : قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة ينذر بإبادة جماعية



سما / وكالات /

 قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأحد، إن قطع إسرائيل لإمدادات الكهرباء عن قطاع غزة ينذر بإبادة جماعية.

وأضافت ألبانيز، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن "قطع إسرائيل لإمدادات الكهرباء عن غزة يعني عدم وجود محطات تحلية مياه عاملة، وبالتالي عدم وجود مياه نظيفة، وهو إنذار بإبادة جماعية".

وشددت على أن "عدم فرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل يعني دعمها لترتكب في غزة واحدة من أكثر جرائم الإبادة الجماعية التي يمكن منعها في تاريخنا".

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