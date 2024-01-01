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تالاحصاء : راجع عدد رخص البناء الصادرة بنسبة 6% خلال الربع الرابع 2024

الإثنين 10 مارس 2025 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تالاحصاء : راجع عدد رخص البناء الصادرة بنسبة 6% خلال الربع الرابع 2024



رام الله / سما/

 قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن عدد الرخص الصادرة في فلسطين خلال الربع الرابع من عام 2024 انخفض بنسبة 6% مقارنة بالربع المناظر من عام 2023.

وأوضح "الإحصاء" في بيان صادر عنه، اليوم الاثنين، أنه لم يتم إصدار أي رخصة بناء في قطاع غزة خلال الفترة نفسها، كما سجل عدد الرخص الصادرة في فلسطين انخفاضاً قدره 1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، وكانت نسبة الانخفاض في عدد رخص الأبنية الجديدة 1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، فيما انخفضت بنسبة 7% مقارنة بالربع المناظر من عام 2023.

وبلغ عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة 1,905 رخصة خلال الربع الرابع من عام 2024، منها 1,036 رخصة أبنية جديدة.

كما بلغ مجموع مساحة الأبنية المرخصة (سكني وغير سكني) 972 ألف متر مربع، منها 761 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و211 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

وبلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 3,950 وحدة سكنيـة مساحتها 666 ألف متر مربع، منها 3,025 وحدة سكنية جديدة مساحتها 506 آلاف متر مربع، و925 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحتها 160 ألف متر مربع.

وسجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعاً بنسبة 5% خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالربع السابق من

العام نفسه، وانخفاضاً بنسبة 5% مقارنة بالربع المناظر من عام 2023.

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