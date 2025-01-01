طقس فلسطين : أجواء غائمة جزئيا

رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائما جزئيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وباردًا في المناطق الجبلية وباردا نسبيًّا في بقية المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الثلاثاء، صافياً بوجه عام، ربيعيا لطيفا، ومعتدلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، ربيعيا لطيفا، ومعتدلا، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية وجنوبية شرقية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.