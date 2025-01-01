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الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الخليل بينهم أسرى أفرج عنهم في صفقة غزة الاخيرة

الإثنين 10 مارس 2025 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الخليل بينهم أسرى أفرج عنهم في صفقة غزة الاخيرة



الخليل/ سما/

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الخليل واعتقلت 9 مواطنين بينهم اسرى أفرج عنهم حديثا من مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من مناطق متفرقة في مدينة الخليل، بعد مداهمة منازلهم.

واوضحت المصادر انه تم اعتقال كلا من:-

-الاسير السابق الدكتور أمجد الحموري.
-الاسير السابق سعيد القواسمي
-الاسير السابق عثمان القواسمي
-الاسير السابق منذر الجعبة
-الاسير السابق يوسف ابو حسين ارفاعية
-الاسير السابق نضال عمران القواسمة
-ومعتز رشاد القواسمة

كما داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال وآليات عسكرية مناطق الظهر وشعب السير وعصيدة وتم اعتقال مواطنين.

وافاد الناشط الاعلامي في بيت امر محمد عياد عوض، ان جنود الاحتلال اقتحموا عدة منازل وتفتيشها والعبث في محتوياتها وتحطيم اثاث ومقتنيات داخل هذه المنازل.

واضاف عوش، وتم اعتقال، عامر نضال عامر ابو مارية 22عاما و مجد زهير مقبل مقبل 22 عاما. وقام جنود الاحتلال باقتحام منزل كفاح مقبل ومصادرة مركبة زوجته من نوع جيب توسان قانوني ترخص ضفة دون أي سبب يذكر، كما قام الجنود بالقاء قنابل الغاز في منطقة الظهر في ساعة السحور باتجاه منازل المواطنين مما تسبب في اصابات بالاختناق تم علاجهم ميدانيا.

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