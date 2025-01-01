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50 يوما لوقف اطلاق النار: الاوضاع تتدهور وخروقات اسرائيلية وحصار مشدد على قطاع غزة

الإثنين 10 مارس 2025 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
50 يوما لوقف اطلاق النار: الاوضاع تتدهور وخروقات اسرائيلية وحصار مشدد على قطاع غزة



غزة / سما/

واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لملف إطلاق النار في اليوم ال ٥٠ في مختلف مناطق قطاع غزة.
وأطلقت آليات الاحتلال النار صباح اليوم الاثنين شرقي بلدة الفخاري شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وكان مواطن وشقيقته أصيبا في حادثي إطلاق نار منفصلين بقرية عبسان خلال ال ٢٤ ساعة الأخيرة.
وأطلق جنود الاحتلال النار انطلاقا من الحدود المصرية الفلسطينية نحو الأحياء الجنوبية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وكشف التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصول مشافي القطاع خمسة شهداء جدد و ٣٧ إصابه، خلال ٢٤ ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٧٤٥٨ شهيد و ١١١٨٩٧ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي ومنعت ادخال المساعدات والبضائع لقطاع غزة.
وتوقفت خمسة مخابز تعمل على الغاز في خان يونس عن العمل لعدم توفر الغاز.
كما توقفت عدة تكايا عن تقديم الطعام للنازحين لعدم توفر المواد اللازمة لاعداده.
وقطعت قوات الاحتلال خط الكهرباء الوحيد المخصص لمحطتي معالجة الصرف الصحي وسط قطاع غزة وسط تهديدات بقطع خطوط المياه أيضا.

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