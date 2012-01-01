مبعوث أمريكي: الإفراج عن الرهائن في غزة ممكن “في غضون أسابيع”

واشنطن/سما/

وصف المبعوث الأمريكي الذي أجرى محادثات مباشرة غير مسبوقة مع حركة “حماس” الاجتماع بأنه “مفيد جدا”، معربا عن ثقته بإمكان التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى في غزة “في غضون أسابيع”.

وفي حديث إلى شبكة “سي إن إن”، أقر آدم بوهلر، وهو يهودي أمريكي، بغرابة الموقف حين جلس وجها لوجه مع قادة حركة أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات “الإرهابية” منذ عام 1997، بدون أن يستبعد عقد مزيد من الاجتماعات معهم.

وقال بوهلر إنه يتفهم “انزعاج” إسرائيل من إجراء الولايات المتحدة محادثات مع حماس، مشيرا إلى أنه كان يسعى إلى تحريك المفاوضات “الهشة”.

وتابع “في نهاية المطاف، أعتقد أنه كان اجتماعا مفيدا جدا”، مضيفا “أعتقد أنه يمكن التوصل إلى شيء ما في غضون أسابيع (…) باعتقادي هناك اتفاق يمكنهم عبره إطلاق سراح جميع الرهائن، وليس الأمريكيين فقط”.

ولفت بوهلر إلى أن هناك فرصة لإجراء مزيد من المحادثات مع حماس، قائلا “لا أحد يعلم (…) أحيانا قد تكون في المنطقة وتقوم بزيارة مفاجئة”.

ودخلت الهدنة في غزة حيّز التنفيذ في كانون الثاني/ يناير، بعد أكثر من خمسة عشر شهرا من الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأتاحت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار عودة 33 أسيرا إلى إسرائيل بينهم ثمانية قتلى، فيما أفرجت إسرائيل عن نحو 1800 أسير فلسطيني كانوا في سجونها.

ويتنازع الطرفان في شأن الانتقال إلى المرحلة الثانية.

والأسبوع الماضي، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بأنه “آخر تحذير” لحماس لكي تطلق الرهائن الأحياء والأموات.

تعهد بإعادة تايس

وقال بوهلر “أتفهم خوف وقلق” الطرف الإسرائيلي حيال المحادثات، مضيفا “نحن الولايات المتحدة. نحن لسنا وكلاء لإسرائيل”.

ووصف مشاعره عند جلوسه أمام مسؤولي حماس، قائلا “أعتقد أنه عندما تمشي وتجلس أمام شخص ما، وأنت تعرف ما الذي فعله، فمن الصعب ألا تفكر فيه”.

أضاف أن “من المهم أن نتعاطف مع إنسانيتهم”، لكنه اعترف “من المؤكد أنه من الغريب معرفتهم على حقيقتهم”.

ووعد بوهلر أيضا بالذهاب إلى سوريا لإعادة أوستن تايس، الصحافي الأمريكي الذي خطف هناك في عام 2012.

وكان تايس يعمل صحافيا مستقلا لدى وكالة فرانس برس وصحيفة واشنطن بوست ووسائل إعلام أخرى عندما تم اعتقاله عند نقطة تفتيش في آب/ أغسطس 2012.

وأحيت إطاحة رئيس النظام السوري بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الآمال بإمكان العثور على تايس وإعادته إلى بلاده.

وقال بوهلر إنه لا يعرف ما إذا كان تايس لا يزال حيا أم لا، مضيفا لشبكة “سي إن إن” “سأذهب إلى سوريا، وسأبذل ما أستطيع لمعرفة الحقيقة”.

وتابع “إذا كان موجودا، سأعيده إلى الوطن. وإذا كان ميتا، سأقوم باستخراج رفاته بمساعدة مكتب التحقيقات الفدرالي (…) وسنعيده إلى والدته في الوطن”.

(أ ف ب)