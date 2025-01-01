رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد يجري جولة في المنطقة العازلة بسورية

القدس المحتلة/سما/

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، اليوم الأحد، جولة في المنطقة العازلة في سورية، والتي تحتلّها إسرائيل.

وذكر بيان صدر عن الجيش الإسرائيليّ، أن "رئيس الأركان، تجوّل في عُمق المنطقة العازلة في سورية".

ووفق البيان، فقد أجرى زامير، "تقييما للوضع وجولة في المنطقة العازلة في سورية، برفقة قائد المنطقة الشمالية، أوري غوردين، وقائد الفرقة 210، يائير فالاي، وقادة آخرين".

وذكر أنه "بالتوازي مع الزيارة، وابتداء من صباح اليوم، يجري مراقب الجيش الإسرائيلي، جولات تفتيشيّة، لفحص الجاهزيّة، والانضباط، والروتين العملياتيّ، في القيادة الشماليّة".

وفي سياق ذي صلة، أفادت القناة الإسرائيلية 12، بأن زامير قد اجتمع بنتنياهو، مساء اليوم.



زامير خلال اجتماعه بنتنياهو

وفي وقت سابق الأحد، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل ستسمج قريبًا، بدخول عمال دروز من سورية للعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الجولان المحتل.

يأتي ذلك في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر على سورية، وفي إطار مساعيها لخلق الانقسامات داخل المجتمع السوري، بهدف تكريس حالة عدم الاستقرار عقب سقوط نظام الأسد.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد دعا إلى نزع السلاح السوري جنوبي العاصمة السورية دمشق؛ وقال خلال حفل تخريج ضباط أقيم في مدينة حولون قرب تل أبيب "نطالب بجعل المنطقة الواقعة إلى الجنوب من دمشق منزوعة السلاح".

وتحتلّ إسرائيل معظم مساحة الجولان السوريّ، منذ عام 1967، غير أنها استغلت الوضع الجديد في سورية، واحتلّت المنطقة العازلة، كما شنّت غارات جوية دمّرت من خلالها المقدرات العسكرية للدولة السورية، بما في ذلك مواقع عسكرية، وآليات وذخائر للجيش السوري.