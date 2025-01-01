الاتحاد الأوروبي يرحب بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة

بروكسل/سما/

رحب الاتحاد الأوروبي بخطة الإنعاش وإعادة الإعمار العربية الذي اعتمدته القمة العربية الطارئة في القاهرة.

وأضاف الاتحاد في بيان له، اليوم الأحد، أن هذه الخطة تمثل أساسًا جادًا للمناقشات حول مستقبل قطاع غزة وسيناقش الاتحاد هذه الأفكار مع شركائه العرب.

وأكد ضرورة أن توفر أي خطة لمستقبل غزة حلولاً موثوقة لإعادة الإعمار والحكم والأمن، وأن تستند جهود الإنعاش وإعادة الإعمار إلى إطار سياسي وأمني متين مقبول لدى الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، والذي يوفر السلام والأمن لكلا الجانبين.

وشدد البيان على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي، لمساعدتها على الاستعداد لعودتها إلى حكم غزة.