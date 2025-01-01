  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلطة المياه: توسيع عمليات نقل المياه بالصهاريج وتوزيعها في غزة والشمال

الأحد 09 مارس 2025 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة المياه: توسيع عمليات نقل المياه بالصهاريج وتوزيعها في غزة والشمال



رام الله/سما/

أكدت سلطة المياه توسعة أعمال نقل المياه بالصهاريج وتوزيعها على جميع المناطق المنكوبة في غزة وشمال غزة، ضمن خطة الاستجابة الطارئة لتحسين وتسهيل وصول السكان والنازحين إلى المياه مع تأمين احتياجاتهم في الحد الأدنى.

وأوضحت سلطة المياه في بيان لها، اليوم الأحد، أنه تم إنشاء محطة تعبئة ثانية بالشراكة مع منظمة اليونيسف، إضافة إلى زيادة عقود النقل والتوزيع من خلال المؤسسات الشريكة كمنظمة اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأطباء بلا حدود، مشيرة إلى أن معدلات النقل والتوزيع اليومي وصلت إلى 1,500 كوب من خلال أكثر من 40 شاحنة صهريج مياه بأحجام متفاوتة تراوحت بين (4 -17 كوبا)، لتغطية حوالي 300 موقع بالمياه النظيفة بشكل يومي.

وأكدت أن عمليات التوزيع هذه ساهمت في زيادة أعداد المستفيدين ليصل إلى حوالي 30 ألف نسمة موزعين في الأطراف الجنوبية والشرقية والغربية لمدينة غزة، ومعظم المناطق الشمالية المعدومة والتي تستقبل أكثر من 70% من الكميات المذكورة يوميا.

وأشارت إلى تعاون طواقم سلطة المياه مع الشركاء على مراقبة عمليات التعبئة والنقل والتوزيع وتنظيمها حسب خطط التوزيع المعتمدة، والعمل على تحديث هذه الخطط بشكل دوري، لضمان تغطية احتياجات السكان والنازحين، إلى جانب الإشراف على تنفيذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة والمتعلقة بجودة المياه المنقولة داخل الصهاريج، مع متابعة فحوصات الجودة المطلوبة بشكل يومي ومراقبتها.

وأكدت سلطة المياه أنه يجري العمل بالتعاون مع الشركاء على إنشاء محطة تعبئة مياه ثالثة على خط ميكروت، لمضاعفة كميات النقل والتوزيع التي من المتوقع أن تصل خلال الفترة المقبلة إلى 2,500 - 3,000 كوب/يوميا، وبالتالي زيادة مساحة المناطق المستفيدة بالمياه.

ـــ

الأكثر قراءة اليوم

صاحب خطة الجنرالات الجنرال "أيلاند" : أمام "إسرائيل" 3 خيارات بشأن غزة

500 ألف فرصة عمل للفلسطينيين ومطار دولي.. إعلامي مصري يعلق على خطة القاهرة لإعمار غزة

"الكابينت" الاسرائيلي يقر اليوم خطة تهجير الغزيين عبر البحر والجو : مليارات الدولارات للدول التي تقبل استقبالهم ..

حماس توافق على تشكيل لجنة مستقلة لإدارة قطاع غزة

اندلاع حريق هائل في مخازن مواد تموينية بشارع النصر غربي مدينة غزة

مكتب نتنياهو يعلن إرسال وفد إسرائيلي يوم الإثنين إلى الدوحة لاستكمال المفاوضات

اغتصاب جماعي لإسرائيلية ومضيفتها الهندية جنوبي الهند

الأخبار الرئيسية

لماذا صمدت “حماس”؟.. تحليل لفشل الإستراتيجية الإسرائيلية ونجاح التكتيكات الدفاعية للحركة

20250309044022

الاحتلال الإسرائيلي يقطع الكهرباء عن قطاع غزة

78 ألف مصاب في الجيش الإسرائيلي وتوقع بارتفاع حالات الصدمة

67cd59c64236040b644ff232

بن غفير: حان الوقت لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ "إسرائيل"

67cd3b424236040b9e208e19

لابيد: لهذا السبب يتفاوض الأمريكيون بشكل منفصل مع حماس..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية