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وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عن خطط لاستقدام عمال من سوريا

الأحد 09 مارس 2025 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عن خطط لاستقدام عمال من سوريا



القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن تل أبيب ستسمح قريبا لعمال من دروز سوريا بالعمل في مستوطنات مرتفعات الجولان.


وأضاف كاتس أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة مساعدات جديدة لدعم المجتمعات الدرزية والشركسية داخل إسرائيل، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز هذه المجتمعات وحماية أفرادها في سوريا من أي تهديدات محتملة.


جاء هذا الإعلان بعد أيام من تقارير نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" أشارت فيها إلى أن إسرائيل تسعى إلى حشد دعم دولي لفكرة فدرلة سوريا، بالتزامن مع إعلانها عن تمويل مخصص لأبناء الطائفة الدرزية في الجولان السوري المحتل.

ووفقا للصحيفة، خصصت إسرائيل أكثر من مليار دولار لدعم الدروز، وهي خطوة يعتقد أنها تهدف إلى تشجيع هذه الأقلية على إقناع الدروز السوريين بعدم الانضمام إلى الحكومة السورية الجديدة.

في سياق متصل، واجهت دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لحماية "الأقلية الدرزية" في سوريا انتقادات واسعة من قبل السوريين، بما في ذلك أفراد الطائفة الدرزية نفسها.

وأكد الدروز في تصريحات لـ RT على ولائهم الوطني لسوريا، ورفضهم القاطع لأن يكونوا أداة في يد نتنياهو لتحقيق أطماعه السياسية.

وفي تطور آخر، كشفت مصادر محلية في محافظة القنيطرة السورية لـ RT أن إسرائيليين، يعتقد أنهم مدنيون، رافقوا الجيش الإسرائيلي خلال توغلاته الأخيرة في جنوب سوريا، وقاموا بتسجيل أسماء عدد من السوريين الباحثين عن فرص عمل في إسرائيل.

وأشارت المصادر إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة دفعت بعض السوريين إلى الموافقة على هذه الفرص، رغم العداء التاريخي الذي يكنونه لإسرائيل، والتي يتهمونها بارتكاب مجازر بحقهم.

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