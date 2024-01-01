القوات الإسرائيلية تحصن مواقعها في كفركلا

بيروت/سما/

أفادت مصادر إعلامية في بيروت اليوم الأحد، بأن القوات الإسرائيلية تعمل على تحصين مواقعها في بلدة كفركلا، فيما أطلقت النار على رعاة الماشية وأصابت أحد المواطنين بالرصاص جنوب لبنان.



وقالت المصادر إن القوات الإسرائيلية أطلقت قذيفة هاون ورشقات رشاشة في محيط مكان تواجد عدد من رعاة الماشية في مزرعة بسطرة عندة أطراف بلدة كفرشوبا جنوب لبنان.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار مستهدفا أحد المواطنين في بلدة كفركلا جنوب لبنان ما أدى إلى إصابته برصاصتين، وقد نقل إلى المستشفى بحالة حرجة.

في غضون ذلك، عملت جرافة إسرائيلية على تعزيز تحصينات دشمة مستحدثة خارج الجدار الحدودي داخل الأراضي اللبنانية في بلدة كفركلا جنوب لبنان.



من جهة أخرى، أفادت قناة "المنار" التابعة لحزب الله، بأن ثلاث محلقات إسرائيلية كانت تحلق في أجواء بلدة كفركلا أثناء تشييع عدد من أبناء البلدة قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان.

ولا يزال هناك جزء كبير من كفركلا محتلا من الجيش الإسرائيلي، كما أن الطريق الرئيسية المؤدية للبلدة مقطوعة رغم أن اللبنانيين يرغبون بالعودة إليها لتفقد منازلهم، علما أن ربع السكان لم يتمكنوا من زيارة منازلهم بسبب مواصلة إسرائيل استهداف كل من يقترب من الحدود وإغلاق الجيش الطريق الرئيسي المؤدي إلى المنطقة.

جدير بالذكر أنه في 27 نوفمبر 2024 أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024.

وخلف القصف الإسرائيلي على لبنان أكثر من 4 آلاف شهيد و16 ألفا جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

هذا، وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير 2025 كما نص عليه الاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية.

rt