مستشار ترامب اللبناني يلتقي رئيس مستوطنات الضفة (فيديو)

التقى مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووالد صهره، اللبناني مسعد بولس، الأحد في منزله بواشنطن رئيس مستوطنات الضفة الغربية يوسي داغان ووجه رسالة إلى "الأخوة في لبنان وإسرائيل".

مستشار ترامب للشرق الأوسط، وصهره اللبناني مسعد بولس، يهنئ سكان السامرة ( الضفة الغربية ) خلال لقائه في واشنطن مع رئيس المجلس يوسي داغان. pic.twitter.com/VF41Uh4in8

وقال بولس لداغان خلال اللقاء: "يسعدني أن أنقل من خلالكم تقديري لشعب السامرة (الضفة). ولإخوتي وأخواتي في إسرائيل ولبنان، نتوقع السلام ونشتاق إليه، وبعون الله نأمل أن يتحقق ذلك قريبا".

بدوره رد داغان: "أنا أؤمن وأعلم أيضا أن الله أرسلنا للعمل معا من أجل مستقبل الشرق الأوسط والعالم. وخاصة بعد السابع من أكتوبر - نحن معا وسنعمل معا".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن لقاء داغان بمستشار ترامب، يأتي في إطار "جولة من الاجتماعات الماراثونية حاليا في واشنطن العاصمة يقوم بها المسؤول المحلي الإسرائيلي مع فريقه، بهدف تعزيز التحالفات لصالح الاستيطان في الضفة الغربية وتعزيز التفاهم بين إدارة ترامب والمسؤولين المنتخبين في الكونغرس ومجلس الشيوخ حول أهمية تطبيق السيادة الآن في الضفة الغربية".

والدكتور مسعد بولس الذي اختاره ترامب مستشارا للشؤون العربية والشرق الأوسطية، هو والد مايكل بولس زوج ابنة ترامب الثانية تيفاني، وقد برز خلال حملة ترامب الانتخابية بدوره في حشد أصوات الناخبين المسلمين والعرب الأمريكيين، الذين أعرب كثير منهم عن استيائهم من سياسات الإدارة السابقة تجاه غزة.