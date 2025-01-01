الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدات ومدنا في الضفة الغربية

رام الله/سما/

اقتحمت القوات الإسرائيلية اليوم الأحد مدنا وبلدات في الضفة الغربية، حيث نفذت عمليات دهم واعتقال بحق المواطنين الفلسطينيين.



واقحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الأحد مدينة الخليل جنوب غربي الضفة الغربية وشنت عمليات دهم واعتقال، كما اقتحمت المستشفى الأهلي في المدينة.

وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية اعتقلت الأسيرين المحررين هاشم أبو تركي وأديب القواسمي خلال اقتحامها المدينة.

وفي مدينة رام الله، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي قرية دير قديس غرب المدينة، كما اقتحمت بلدة سلواد شرق المدينة، صباح اليوم الأحد، واعتقلت شابا عقب مداهمة منزله، وأظهر مقطع مصور قيام القوات الإسرائيلية بتحطيم صالون حلاقة في البلدة.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، وحلق الطيران الإسرائيلي المسير على علو منخفض في سماء مخيم الفارعة جنوب طوباس تزامنا مع اقتحام قواته المخيم.



وفي مدينة نابلس، أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الصوت خلال اقتحامها قرية برقا.



ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية على جنين لليوم الـ 47، ويمنع رفع الأذان في مساجد المخيم للأسبوع الثاني من رمضان، وفق ما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام.

وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية أغلقت عددا من الحواجز العسكرية جنوبي الضفة، ومنعت آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم.

وأفاد شهود عيان بأن كثيرا من الفلسطينيين يقضون ساعات طويلة على الحواجز العسكرية، وإن القوات الإسرائيلية تتعمد تأخيرهم وتبقيهم عالقين عند الحواجز خلال ساعات الإفطار في شهر رمضان.