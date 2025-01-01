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سموتريتش عن خطة ترامب: إذا هجرنا 5000 شخص يوميا فإن الأمر سيستغرق عاما

الأحد 09 مارس 2025 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش عن خطة ترامب: إذا هجرنا 5000 شخص يوميا فإن الأمر سيستغرق عاما



القدس المحتلة/سما/

يتسابق وزراء دولة الاحتلال لدعم اي فكرة عنصرية تستهدف الشعب الفلسطيني. اخرها خطة تهجير سكان قطاع غزة التي اقترحها الرئيس الأمريكي ترامب والتي قوبلت برفض عالمي .

اخر هؤلاء، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش علق على خطة ترامب للهجرة الطوعية من قطاع غزة.

واضاف في مؤتمر لوبي أرض إسرائيل في الكنيست: "نحن ننشئ إدارة للهجرة ونستعد لذلك بقيادة نتنياهو . الميزانية لن تكون عائقًا".

وفقًا له، إذا أخرجنا 5000 فلسطيني من غزة اليوم، فسيستغرق الأمر عامًا لتهجير الباقي. وقال سموتريتش"من غير الممكن أن يظل مليونا شخص يكرهون إسرائيل على مسافة قريبة من سياجنا.

وأشار الوزير المستوطن إلى أن هناك عملاً يجري مع الحكومة لتحديد البلدان وتقديرات لإنشاء إدارة هجرة كبيرة في وزارة الحرب: "إذا أخرجنا 5000 شخص يوميًا، فسيستغرق الأمر عامًا. إن الخدمات اللوجستية معقدة لأنك يجب أن تعرف من سيذهب إلى أي بلد.

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