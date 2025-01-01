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مبعوث ترامب: الاجتماع مع حماس كان مفيدا للغاية والاتفاق أصبح قريباً..

الأحد 09 مارس 2025 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبعوث ترامب: الاجتماع مع حماس كان مفيدا للغاية والاتفاق أصبح قريباً..



القدس المحتلة/سما/

كشف المبعوث الأميركي لشؤون الأسرى آدم بويلر عن لقاءاته مع قيادات حماس وأعرب عن تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق خلال أسابيع بشأن الإفراج عن اسرى يحملون الجنسية الأمريكية .

وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن اليوم أضاف "لقد وافق الرئيس ترمب مسبقاً على لقاءاتي مع أفراد حماس. أعتقد أن هناك أملاً (في التوصل إلى اتفاق).

وأعرب عن اعتقاده بأن "جميع الرهائن سيتم إطلاق سراحهم، وليس الأميركيين فقط".

وتابع قائلا:" يمكنك أن ترى سيناريو محتملاً للإفراج عن الاسرى من الجانبين ، ووقف إطلاق النار طويل الأمد، ونزع سلاح حماس، وتنحي حماس لمشاركتها في حكم غزة".

واوضح المبعوث: "أنا أفهم قلق الإسرائيليين بشأن محادثاتي مع حماس، لكن هذا كان اجتماعاً مفيداً للغاية في فهم موقف حماس". أعتقد أننا يمكن أن نتوصل إلى اتفاق خلال أسابيع.

وأضاف بوهلر "أعتقد أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق بين ما تريده حماس وما تريده إسرائيل، وهذا من شأنه أن يسمح بإطلاق سراح موجة الرهائن".

وأضاف بوهلر أنه على الرغم من أنه يتفهم القلق الإسرائيلي، إلا أنه أكد أن الولايات المتحدة "ليست عميلة لإسرائيل" وتتخذ قراراتها بنفسها .

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