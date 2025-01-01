صاحب خطة الجنرالات الجنرال "أيلاند" : أمام "إسرائيل" 3 خيارات بشأن غزة

القدس المحتلة/سما/

قال صاحب "خطة الجنرالات" اللواء احتياط غيورا آيلاند، اليوم الأحد 9 مارس 2025، إن أمام "إسرائيل" 3 خيارات، فيما يتعلق بالتطورات في قطاع غزة.

ونشر آيلاند مقالاً في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قال فيه إن هناك ثلاثة احتمالات أمام "إسرائيل"، وهي صفقة شاملة وانهاء الحرب وسحب القوات الإسرائيلية من القطاع، والعودة للحرب، ومن يؤيد هذا التوجه عليه أن يجيب قبل ذلك على عدد من الأسئلة، من بينها ما الذي ستحققه هذه الحرب ولم يتحقق قبل ذلك ماذا عن المحتجزين المتبقين؟ ماذا عن تأثير نقل الجنود إلى غزة في سائر الجبهات؟وتمديد المرحلة الاولى من الصفقة.

وأضاف آيلاند: "لو كنت في موقع اتخاذ القرار لاخترت الاحتمال الأول، لأن هزيمة حماس باتت ممكنة من خلال سيناريوهات أخرى تشمل الضغوط العربية على الحركة".

وأمس، أعلنت "إسرائيل"، عن موافقتها ارسال وفدٍ إلى الدوحة يوم الاثنين المقبل لدفع مفاوضات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة إلى الأمام.

وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "وافقت (إسرائيل) على دعوة الوسطاء الذين تدعمهم الولايات المتحدة، وسترسل وفداً إلى الدوحة يوم الاثنين في محاولة لدفع المفاوضات إلى الأمام.

من المتوقع أن يصل مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة، ستيف ويتكوف، إلى الدوحة مساء الثلاثاء 11 مارس 2025، في محاولة للتوسط في اتفاق جديد بين "إسرائيل" وحركة (حماس).

ومن غير الواضح ما إذا كان سيلتقي ويتكوف قياديين من "حماس" مباشرة أم أنه يكتفي بالاجتماع مع المفاوضين الإسرائيليين والوسطاء القطريين والمصريين.