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مخطط لبناء 11 ألف وحدة استيطانية بالقرب من سلفيت شمال الضفة الغربية

الأحد 09 مارس 2025 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخطط لبناء 11 ألف وحدة استيطانية بالقرب من سلفيت شمال الضفة الغربية



نابلس/سما/

أعلن مجلس مستوطنة "أريئيل"، المقامة على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت، على مخطط استيطاني جديد يشمل بناء 11 ألف وحدة استيطانية جديدة، في إطار مساعٍ حثيثة لتوسعة المستوطنة على حساب الأراضي الفلسطينية.

من جهته، شدد محافظ سلفيت، مصطفى طقاطقة، على أن هذا المخطط يأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية، وفرض أمر واقع استيطاني يغير التركيبة السكانية للمنطقة، مؤكدا أن هذه الممارسات تُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وأشار طقاطقة إلى أن حكومة الاحتلال اليمينية تواصل تسريع وتيرة مصادرة الأراضي وتنفيذ مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا عن اراضيهم، في انتهاك واضح للقوانين والمواثيق الدولية.

من جانبه أكد الناشط ضد الاستيطان، نظمي سلمان، أن المخطط يمتد على مساحة تزيد عن 2000 دونم، مشيرا إلى أنه يتضمن، إلى جانب الوحدات السكنية، منشآت تعليمية وتجارية، وحدائق عامة، ومتنزهات ومساحات خضراء، بالإضافة إلى حديقة حضرية ضخمة، ومناطق عمل وتجارية واسعة، وملاعب رياضية، في محاولة لفرض واقع ديمغرافي جديد يخدم المشروع الاستيطاني.

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