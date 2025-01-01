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خرق إسرائيلي جديد: ثلاثة شهداء في حي الشجاعية شرق غزة

الأحد 09 مارس 2025 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
خرق إسرائيلي جديد: ثلاثة شهداء في حي الشجاعية شرق غزة



غزة/سما/

استشهد 3 مواطنين، وأصيب إثنان آخران، اليوم الأحد 9 مارس 2025، برصاص وقذائف جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بوصول 3 شهداء وإصابتين إلى مستشفى العربي الأهلي "المعمداني" جرّاء إصابتهم برصاص وقذائف قوات الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خرق اتفاق وقف النار الموقع بوساطة "مصرية، قطرية، أمريكية"، إذ ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون.

وأمس، أعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,453 شهيداً، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,860 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 7 شهداء (6 شهداء جدد بقصف الاحتلال، وانتشال جثمان شهيد)، و8 إصابات خلال الساعات الـ 48 الماضية.

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