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سائحة إسرائيلية تتعرض لاغتصاب جماعي في الهند ومقتل صديقها

الأحد 09 مارس 2025 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سائحة إسرائيلية تتعرض لاغتصاب جماعي في الهند ومقتل صديقها



نيودلهي/وكالات/

تعرضت سائحة إسرائيلية تبلغ من العمر 27 عامًا وصديقتها المحلية لاعتداء واغتصاب جماعي في منطقة هامبي بولاية كارناتاكا الهندية، مساء الخميس. ووفقًا لتقارير إعلامية محلية نشرت الخبر يوم السبت، فقد قُتل أحد مرافقيها بعد أن أُلقي في نهر وغرق، بينما تمكن اثنان آخران من النجاة.

كانت السائحة برفقة ثلاثة أصدقاء ذكور ومضيفتهم المحلية، عندما اقترب منهم ثلاثة رجال يتحدثون لغتي الكانادا والتيلوغو، وسألوا عن اتجاه محطة وقود وطلبوا المال. وعندما رفضت المجموعة، تحول الموقف إلى عنف.

قام المهاجمون بإلقاء الرجال الثلاثة في النهر، ونجا اثنان منهم، في حين عُثر على جثة الثالث صباح السبت. ثم قام اثنان من المهاجمين باغتصاب المضيفة المحلية، بينما اعتدى الثالث على السائحة الإسرائيلية بعد جرّها إلى مكان منفصل.

أكدت الشرطة أنها سجلت القضية وحددت هوية المشتبه بهم، مشيرة إلى أن ستة فرق أمنية تعمل على تعقبهم واعتقالهم. وذكر مسؤول الشرطة، لوكيش كومار، أن الاعتداء بدأ بمشادة كلامية حول المال، حيث طالب المهاجمون بمبلغ إضافي بعدما حصلوا على 20 روبية فقط.

وفقًا لتقارير محلية، صادرت الشرطة تسجيلات كاميرات المراقبة وتعمل على تحديد موقع المشتبه بهم، وسط جهود مكثفة لإلقاء القبض عليهم في أسرع وقت ممكن.

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